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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
İkamet yangını - ADIYAMAN

İkamet yangını - ADIYAMAN

- Yanan apartmandan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları - Bina sakinlerinden detaylar Adıyaman 'da ikamet yangınıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da bir binanın beşinci katındaki dairede çıkan yangın sonucu 2 kişi, dumandan etkilendi.Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bulunan bir binanın beşinci katında, Nazime Ok'a ait, kimsenin bulunmadığı dairede elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı.Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.Yangın anında binada bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişiye, ambulansta müdahale edildi.

Elektrik Kontağı 

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