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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
İhlas Medya Grubuna 3 ödül

İhlas Medya Grubuna 3 ödül

Salondan görüntü

Sağlık Bakanlığı Gazetecilik Mesleği Tuz Tüketimi İnternet Medyası Çalışan Gazeteciler 

-Konuşmadan görüntü
-Ödül alınırken görüntü
-Toplu fotoğraf çekilirken görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

-Türk Böbrek Vakfı tarafından düzenlenen 5. Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Törende, ‘toplumda sağlık bilincinin gelişmesine yönelik’ yaptığı haberleriyle İhlas Haber Ajansına ödül verildi.
Türk Böbrek Vakfı tarafından düzenlenen 5’inci Medya Ödül Töreni gerçekleştirildi.
Beşiktaş’taki bir otelde yapılan törene Türk Böbrek Vakfı Timur Erk, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, vakıf yöneticileri, çok sayıda medya mensubu ve davetliler katıldı.
Törende konuşan ve Türkiye’de üç beyazdan uzak durulması konusunda bir bilinci oluştuğunu belirten Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Böbrek sağlığını bozan, tetikleyen şey iki beyaz düşmandır. Bunu artık herkes biliyor. Medya sayesinde ve bu konudaki saha çalışmalarımız sayesinde bunu herkes biliyor. Daha 10 sene önce çok değil, tuz tüketiminde 6 gram yeterliyken, şimdi Sağlık Bakanlığının çalışmalarıyla 9.9’a düşmüş durumda. Tebrik ediyorum. Şimdi de sağlık bakanlığının yaptığı araştırmaya göre 10 gram düşmüş. Şekerde 50 gram yeterli, orada da tüketim hala 150 gramdır. Bunu hala aşağıya doğru çekemedik” dedi.
Türkiye’deki obeziteye dikkat çeken Başkan Erk, “Türkiye’de her yıl yüzde 8 artan çocuk obezitesi mevcut. Obezlerin 80 milyonun içendeki 1.8 milyonu çocuk yaşında, biz göz göre göre çocuklarımızın torunlarımızın sağlıksız nesiller olmasını ister miyiz, istemeyiz. 3-4 yılında beri çocuk obezitesiyle mücadeleye başlamıştır. 2020’de bir yönerge çıkacak, değişiklik yapıldı. Tüm tüketim ürünlerinin ambalajlanması için yürürlüğe girecek” konuştu.
Konuşmalarının ardından yazılı basın, görsel basın ve internet medyası ana dallarındaki ödüller sahiplerini buldu. Ödül alan kişilerin listesi şöyle:Yazılı Basın-Araştırma Haber dalında Sabah Gazetesinden Gül Kireklo, Yazılı Basın Yazı Dizisi dalında Milliyet Gazetesinden Mert İnan, Yazılı Basın Vaka İnceleme dalında Habertürk Gazetesinden Ceyda Erenoğlu, Yazılı Basın Röportaj dalında Popüler Sağlık Dergisinden Zeynep Çetinkaya, ödüle layık görüldü.
Televizyon haberi dalında ise, ATV Haber’den Işık Açıkel, Televizyon Röportajı haberi dalında TGRT Haber’den Özay Erat, Televizyon Vaka İnceleme dalında TRT’den Fatma Demir Turgut ödül aldı. İnternet Haber dalında ise, NTV’den Tülay Karabağ, Sözcü Gazetesinden Eser Akgül, Habertürk’ten Demet Demirkır ödül almayı başardı. Öte yandan sağlık haberciliğinde 20 yıla aşkın çalışan gazetecilere de ödül verildi.
Meslek hayatına 1996 yılında başlayan Arzu Kocabıçkıcı, 1995 gazeteciliğe başlayan Ayşegül Aydoğan Atakan, 1985 yılında mesleğe başlayan ve halen görev yapan Coşkun Bel, 1984 yılında gazetecilik mesleğine başlayan Esra Kazancıbaşı Öztekin, 1994 yılında başlayan Leyla Ataman, 1991 yılında gazetecilik yapmaya başlayan Mesude Erşan, 1990 yılından televizyonlarda gazeteciliğe başlayan Şule Öztürk, 1986 yılında meslek hayatına başlayan Türkiye Gazetesi Sağlık Editörü Ziyneti Kocabıyık, 1987 yılında mesleğe başlayan Dilek Süzen ödül aldı. Gecede toplumda sağlık bilincinin oluşmasına yönelik yaptığı haberlerle İhlas Haber Ajansı

, ödüle layık görüldü.
Ödülü kurum adına İHA muhabiri Yunus Emre Şeker, ödül aldı.
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