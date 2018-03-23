İhlas Haber Ajansı’na ‘Yılın Basın Ödülü’

-- Ödül töreninden görüntü

-- Burak Altun’un İHA adına ödül almasından görüntü

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( ANKARA ) - ANKARA



- İhlas Haber Ajansı



Eshab-ı Kehf Vakıf Kültür Eğitim ve Araştırma Derneği (ESVED) tarafından ‘Yılın Basın Ödülü’ne layık görüldü.

Kültür mirası olan Eshab-ı Kefh’in tanıtımı kültürler arası bağların ve karşılıklı ilişkilerin güçlenmesinde rol üstlenen ESVED tarafından 11. Ankara Uluslararası Eshab-ı Kehf Ödülleri töreni düzenlendi.

Törende konuşma gerçekleştiren Eshab-ı Kehf Vakıf Kültür Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Kazım Ardıç, “11 Ankara Uluslararası Eshab-ı Kehf ödüllerinin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Bu program vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük onur duyuyorum. Ödüle layık görülen ülkemiz ve milletimiz için emek veren, gönüllerde taht kuran değerli büyüklerimize vefa borcumuzun bir nişanesidir. Vefa, hem siyasette hem sivil toplumda hem de iş dünyasında çok değerli bir kavramdır. Vefa manevi bir tutkaldır. Geçmişine sahip çıkmayanlar yıkılmaya mahkumdur. Türkiye’de yaşayan tüm kültürler bizim zenginliğimizdir” dedi.

25 dalda ödül verilen Ankara Uluslararası Eshab-ı Kehf Ödül töreninde, İhlas Haber Ajansı üstün başarıları ve gayretli çalışmalarından dolayı ‘Yılın Basın Ödülü’ne layık görüldü.

Ödülü, Haymana İlçe Belediye Başkanı Özdemir Turgut’un elinden İHA muhabiri Burak Altun aldı. Ödül törenine, Kazım Ardıç yanı sıra ödüle layık görülen çok sayıda bürokrat ve davetli katıldı.

(SFP-

