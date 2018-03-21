- İHH İnsani Yardım Vakfı Afrin’de - İHH Yardım Vakfı’ndan Afrin’deki 2 Bin Aileye Gıda Yardımı



- İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan Afrin merkezindeki Mahmudiye Mahallesi'nde 2 bin aileye gıda yardımı ulaştırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin’de ortak yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı 61. gününde devam ediyor. Operasyon kapsamında Afrin’in merkezi dahil olmak üzere çok sayıda köy terör örgütlerinden temizlenirken, 3 bin 603 terörist de etkisiz hale getirildi.

Afrin’de harekat kapsamında ise köylülerin mağdur olmaması için insani yardım çalışmaları ise sürüyor. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan Afrin merkezindeki Mahmudiye Mahallesi'nde 2 bin aileye ekmek, konserve, hazır makarna ve su ulaştırdı. Zeytin Dalı Harekatı başladığı günden itibaren Afrin’de sivil halka yardımlarını ulaştırdıklarını ifade eden Kilis İHH Suriye Çalışmaları Basın Birimi Sorumlusu Ali imran Durman, “Zeytin Dalı Harekatı kapsamında özgürleştirilen Afrin’in merkezindeki sivil halkla bugün de yardım ulaştırdık. Burada insanların en acil ihtiyacı ekmek, gıda ve su. Biz de bu doğrultuda Afrin özgürlüğüne kavuştuğu günden beri yardımlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Burada fırınlar kullanılamaz durumda. Önümüzdeki günlerde Afrin halkı için mobil fırın ve mobil aşevi göndereceğiz" dedi.



