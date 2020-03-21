Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İHH ihtiyaç sahiplerine 'Temizlik kiti' dağıtılacak

İHH ihtiyaç sahiplerine 'Temizlik kiti' dağıtılacak

Detaylar

Evrese Ev Temizliği İnsani Yardım Hayırseverler 

-Röportaj

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Artan Korona virüs tehdidi sonrası İhh Kütahya insani yardım derneği ihtiyaç sahipleri için 'Temizlik Kiti' kampanyası başlattı. Artan Korona virüs tehdidi sonrası İhh Kütahya insani yardım derneği ihtiyaç sahipleri için 'Temizlik Kiti' kampanyası başlattı. İçerisinde kişisel ve ev temizliği malzemesi olacağını söyleyen Dernek başkanı Mustafa Yenipazar, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de salgın nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu durumda bizlerde ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi unutmadık ve onlar için böyle kampanya başlattık. Hijyen konusu hem bireysel hemde çevresel anlamda önem kazanan bu günlerde ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi unutmayalım bunu gündemimize taşıyalım dedik. Birlikte yaşadığımız bu toplumda bu tür temizlik ihtiyaçlarını karşılayamayacak kardeşlerimiz var. Onları da aklımda çıkarmamız gerekiyor. Zaten bu bizim birlikte var olabilmemiz için ve mevcut var olan bu salgından korunabilmemiz için yapmamız gerekenlerden birisi. Kendimizi ailemizi düşündüğümüz kadar beraber yaşadığımız toplumu tamamı ile her kademesinde ki insan ile düşünmek zorundayız. İhtiyaç sahipleri için 'Temizlik Kiti' kampanyası başlattık ve hayırseverlerin bize verdiği destekler ile temizlik kitlerini dağıtacağız." dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş KayıpTuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş Kayıp
İstanbulun Meydanları Boş Kaldıİstanbulun Meydanları Boş Kaldı
Umre Yolcuları Karantina Yurtlarına GötürülüyorUmre Yolcuları Karantina Yurtlarına Götürülüyor
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Kahraman Komandolar Suriyeye UğurlandıKahraman Komandolar Suriyeye Uğurlandı
Bahar Kalkanı Harekatından Yeni GörüntülerBahar Kalkanı Harekatından Yeni Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı