İHH Bursa Suriye’ye 615 tırlık yardım yaptı

-Tırlardan detay

-İHH fırınında inceleme



( HATAY )- İki yardım tırı daha Suriye'ye gönderildi HATAY



- Bursa İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye’ye bugüne kadar 615 yardım tırı gönderdi. Bursa’dan yola çıkarılan, içerisinde un ve gıda maddesi bulunan yardım tırları İHH’nın Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Suriye Çalışmaları Koordine Merkezi’ne getirildi.

Tırların İdlib’e hareketinden önce açıklama yapan İHH Bursa Başkanı Hüseyin Kaptan, Bursa’da kamuoyunun desteği ile toplanan yardımların Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan sivillere ulaştırıldığını, 7 yılda toplam 615 tır yardım gönderdiklerini söyledi.



Bursa’dan yapılan yardımların devam edeceğini belirten Kaynak, “Yönetim kurulu ile birlikte 7’nci yılını dolduran Suriye zulmünü yerinde görmek için geldik. İlk günden buyana Bursa ofisimiz olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kardeşlik köprüsü yardımı olarak bugün 2 tırla beraber 615’inci tırı gönderdik. Yardımlar bölgedeki sivil halk ile Doğu Guta’dan tahliye edilen kardeşlerimize verilecek. Desteğini esirgemeyen Bursa halkının emanetlerini 6-7 yıldan buyana yerine ulaştırıyoruz. Bu ziyaretle zulmün manzaralarını daha net paylaşmış olacağız. Doğu Guta’dan başlayan tahliye süresince binlerce insan İdlib ve bölgesine gelecek. Yardımlarımız devam edecek” dedi.



