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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
İhan Şeşen ve Vedat Sakman öğretmenler için söylediler

İhan Şeşen ve Vedat Sakman öğretmenler için söylediler

Konserin görüntüsü,

Öğretmenler Öğretmen 

-Salonun görüntüsü,
-Öğretmenlerin şarkılara eşlik etmesi,
-İlhan Şeşen'in konuşması, detay.

( DÜZCE ) İlhan Şeşen ve Vedat Sakman öğretmenler için söylediler DÜZCE

- Ünlü Sanatçılar İlhan Şeşen ve Vedat Sakman Düzce Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde öğretmenlere keyifli bir sohbet eşliğinde müzik ziyafeti sundular. Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İlhan Şeşen ve Vedat Sakman’ın katıldığı konser düzenlendi.
Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere öğretmenler yoğun ilgi gösterdiler. Sanatçı İlhan Şeşen ve Vedat Sakman’ın şarkılarına sık sık öğretmenlerde eşlik ettiler. İlhan Şeşen “Bana esmeyi anlat” şarkısını öğretmenlerle birlikte söyledi.

Konser sırasında İlhan Şeşen salondakilere “Çoğunuz öğretmen misiniz?” sorusuna salondan “Evet” cevabı verince espri ile “Biz öğretmenlerden çocukluğumuzdan beri korkarız. Sizinle eğlenmeye geldik. Bize inanın, inanmazsanız da bize ne?” diyerek salondakileri güldürdü. Konserin yanı sıra keyifli bir sohbetle etkinlik sürdü.
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