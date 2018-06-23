İHA’nın tespit ettiği 4 terörist etkisiz hale getirildi

-Askeri araçlardan görüntü

-kırsaldan görüntü

-helikopter görüntüsü



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari’nin Yüksekova kırsalında, Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “23 Haziran 2018 günü Yüksekova ilçesi Buzul Dağları Arsan Bölgesinde İHA ile tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu icra edilen hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birinin örgütün üst düzey sorumlularından olduğu değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

