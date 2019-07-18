Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
İHA muhabirinin mutlu günü

İHA muhabirinin mutlu günü

GENEL VE DETAY

A Haber Düğün Töreni İhlas Muhabir Kışla 

-İRFAN RÖP

( ANKARA -ÖZEL) ANKARA

- İhlas Haber Ajansı Ankara merkez muhabiri İrfan Çalışkan, Öğretmen Özge Mol ile dünya evine girdi. İHA Ankara haber merkezinde muhabir olarak çalışan İrfan Çalışkan düzenlenen düğün töreniyle Özge Mol ile dünya evine girdi. İrfan Çalışkan'a mutlu gününde ailesi,yakınları, mesai arkadaşları ve dostları eşlik etti. Damat ile gelinin düğün salonuna girişini ayakta alkışlayan davetliler, gece boyunca eğlendi. Mutluluğunu dile getiren İrfan Çalışkan gelen davetlilere teşekkür etti. Düğün gecenin geç saatlerine kadar sürdü.
İlgili Foto Galeriler
Oyuncu Erdem Baş ile Selvet Su evlendiOyuncu Erdem Baş ile Selvet Su evlendi
İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı