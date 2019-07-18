İHA muhabirinin mutlu günü

-İRFAN RÖP



( ANKARA -ÖZEL) ANKARA



- İhlas Haber Ajansı Ankara merkez muhabiri İrfan Çalışkan, Öğretmen Özge Mol ile dünya evine girdi. İHA Ankara haber merkezinde muhabir olarak çalışan İrfan Çalışkan düzenlenen düğün töreniyle Özge Mol ile dünya evine girdi. İrfan Çalışkan'a mutlu gününde ailesi,yakınları, mesai arkadaşları ve dostları eşlik etti. Damat ile gelinin düğün salonuna girişini ayakta alkışlayan davetliler, gece boyunca eğlendi. Mutluluğunu dile getiren İrfan Çalışkan gelen davetlilere teşekkür etti. Düğün gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

