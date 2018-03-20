Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Iğdır'da yaşayan 'Vergül' ailesi yardım bekliyor

Iğdır'da yaşayan 'Vergül' ailesi yardım bekliyor

Iğdır 'da yaşayan "Vergül" ailesi yardım bekliyor - İnşaatı bitmeyen evden detay - Ferdi Vergül bebeğin sırtındaki kitleyi gösteriyor - Ferdi Vergül'ün konuşması - Aysel Vergül'ün konuşması - Detaylar - Tek gözlü evde yaşayan 6 nüfuslu Vergül ailesi, baba Ferdi Vergül'ün rahatsızlığından dolayı geçimini sağlayamıyorIĞDIR (AA) - Iğdır 'da, 4 çocuk babası kalp hastası Ferdi Vergül (31), kendisinin ve 2 yaşındaki bebeğinin tedavi edilmesi için yardım bekliyor. Iğdır 'ın Halfeli beldesinde tek gözlü odada eşi ve 4 çocuğuyla ikamet eden Ferdi Vergül, geçirdiği kalp rahatsızlığından dolayı ailesinin geçimini sağlayamıyor.Maddi imkansızlıktan dolayı ailenin en büyük çocuğu 14 yaşındaki Melike eğitimine ara vermek zorunda kaldı.İki kez kalp ameliyatı geçiren ve kalbine takılan pille yaşayan Vergül, maddi olanaksızlıktan dolayı hem kendi tedavisini yarıda bırakmak zorunda kaldı hem de hasta olan bebeğinin tedavisi yaptıramadı.Elektriği ve su şebekesi olmayan tek gözlü evde yaşamını sürdüren Vergül, kendisinin ve bebeğinin tedavisini, kızının yarıda kalan eğitimini sağlamak ve daha iyi bir evde yaşamak için uzanacak yardım elini bekliyor.İnşaatta çalışarak ailesinin geçimini sağladığını anlatan Ferdi Vergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:"Üç yıl önce hiçbir sorunum yoktu, çalışıyordum ve ailemin geçimini sağlıyordum. Fakat son bir yıldır kalbimden 2 ameliyat geçirdiğim için artık çalışamıyorum. Kalbimde takılı pille yaşıyorum. Doktorlar iş yapamayacağımı söylediler. Komşularımızın verdiği gıda yardımıyla tek gözlü odamızda hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Komşularımız da yardım etmese çoluk çocuk evde aç kalırız. En kısa zamanda tedavi olmamız gerekiyor. Oğlumun sırtında kitle var, ayrıcı fıtıktan ameliyat olması gerekiyor. Çocuğumun tedavisi yalnızca Erzurum'da yapılabiliyor. Maddi imkansızlıktan dolayı Erzurum'a götüremiyoruz. Devlet büyüklerimizin bize yardım etmelerini bekliyoruz."Eşi çalışmadıktan sonra maddi sıkıntı çektiklerini anlatan anne Aysel Vergül (33) de şöyle konuştu:"Eşim çalışamıyor, geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Bir hayırsever bize bu arsayı verdi, ancak bir odanın tavanı yaptırabildik, 6 kişi bu odada yaşıyoruz. Evimizde içme suyu yok, çamurlu kuyu suyu içiyoruz, elektriğimiz yok. Maddi sıkıntılardan dolayı ne elektriği bağlatabiliyoruz ne de su şebekesi çektirebiliyoruz. Kızım maddi sıkıntıdan dolayı okulu yarıda bıraktı. Sadece küçük kızımı okutabiliyoruz. Küçük bebeğim hasta sürekli ağlıyor, sırtında kitle var. Eşimin, çocuğumun tedavi edilmesi gerekiyor. Büyüklerimden hayırseverlerden yardım bekliyorum."

Kalp Ameliyatı Geçim Sıkıntısı Küçük Kız Gıda Yardımı Hayırseverler 

İlgili Foto Galeriler
Takım giyinen anne ve kızlarıTakım giyinen anne ve kızları
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!
YPG/PKKnın Çocuk SavşçılarıYPG/PKKnın Çocuk Savşçıları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı