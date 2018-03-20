Iğdır 'da yaşayan "Vergül" ailesi yardım bekliyor - İnşaatı bitmeyen evden detay - Ferdi Vergül bebeğin sırtındaki kitleyi gösteriyor - Ferdi Vergül'ün konuşması - Aysel Vergül'ün konuşması - Detaylar - Tek gözlü evde yaşayan 6 nüfuslu Vergül ailesi, baba Ferdi Vergül'ün rahatsızlığından dolayı geçimini sağlayamıyorIĞDIR (AA) - Iğdır 'da, 4 çocuk babası kalp hastası Ferdi Vergül (31), kendisinin ve 2 yaşındaki bebeğinin tedavi edilmesi için yardım bekliyor. Iğdır 'ın Halfeli beldesinde tek gözlü odada eşi ve 4 çocuğuyla ikamet eden Ferdi Vergül, geçirdiği kalp rahatsızlığından dolayı ailesinin geçimini sağlayamıyor.Maddi imkansızlıktan dolayı ailenin en büyük çocuğu 14 yaşındaki Melike eğitimine ara vermek zorunda kaldı.İki kez kalp ameliyatı geçiren ve kalbine takılan pille yaşayan Vergül, maddi olanaksızlıktan dolayı hem kendi tedavisini yarıda bırakmak zorunda kaldı hem de hasta olan bebeğinin tedavisi yaptıramadı.Elektriği ve su şebekesi olmayan tek gözlü evde yaşamını sürdüren Vergül, kendisinin ve bebeğinin tedavisini, kızının yarıda kalan eğitimini sağlamak ve daha iyi bir evde yaşamak için uzanacak yardım elini bekliyor.İnşaatta çalışarak ailesinin geçimini sağladığını anlatan Ferdi Vergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:"Üç yıl önce hiçbir sorunum yoktu, çalışıyordum ve ailemin geçimini sağlıyordum. Fakat son bir yıldır kalbimden 2 ameliyat geçirdiğim için artık çalışamıyorum. Kalbimde takılı pille yaşıyorum. Doktorlar iş yapamayacağımı söylediler. Komşularımızın verdiği gıda yardımıyla tek gözlü odamızda hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Komşularımız da yardım etmese çoluk çocuk evde aç kalırız. En kısa zamanda tedavi olmamız gerekiyor. Oğlumun sırtında kitle var, ayrıcı fıtıktan ameliyat olması gerekiyor. Çocuğumun tedavisi yalnızca Erzurum'da yapılabiliyor. Maddi imkansızlıktan dolayı Erzurum'a götüremiyoruz. Devlet büyüklerimizin bize yardım etmelerini bekliyoruz."Eşi çalışmadıktan sonra maddi sıkıntı çektiklerini anlatan anne Aysel Vergül (33) de şöyle konuştu:"Eşim çalışamıyor, geçim sıkıntısı yaşıyoruz. Bir hayırsever bize bu arsayı verdi, ancak bir odanın tavanı yaptırabildik, 6 kişi bu odada yaşıyoruz. Evimizde içme suyu yok, çamurlu kuyu suyu içiyoruz, elektriğimiz yok. Maddi sıkıntılardan dolayı ne elektriği bağlatabiliyoruz ne de su şebekesi çektirebiliyoruz. Kızım maddi sıkıntıdan dolayı okulu yarıda bıraktı. Sadece küçük kızımı okutabiliyoruz. Küçük bebeğim hasta sürekli ağlıyor, sırtında kitle var. Eşimin, çocuğumun tedavi edilmesi gerekiyor. Büyüklerimden hayırseverlerden yardım bekliyorum."