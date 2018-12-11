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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Iğdır’da yangın paniği

Iğdır’da yangın paniği

İtfaiye ekipleri ve binadan detay

Yangın Paniği Nadan Trol 

-Tahliye edilen çalışanlardan detay
-İtfaiye eri Ali Yılmaz ile röportaj

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır İl Özel İdaresi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Iğdır merkez Bağlar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan İl Özel İdaresi binası bilgi işlem odasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Iğdır İl Özel İdaresi binası bilgi işlem odasında bulunan güç kaynaklarının patlaması sonucu yangın çıktı. Güç kaynaklarının patlamasından dolayı çıkan yangın kısa süreliğine paniğe neden olurken, binada çalışan görevli personel hemen tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye görevlisi Ali Yılmaz, “elektrikli güç kaynağından dolayı yangın çıktı. Erken müdahale edildiği için sadece trafonun olduğu yer yandı. Şuan için yaralı yok ama maddi hasar var” dedi.

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