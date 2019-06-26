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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Iğdır’da kayısı tanıtım günleri

Iğdır’da kayısı tanıtım günleri

KAYISI STANTLARI VE KAYISILARDAN DETAY

Yarış El Emeği Göz Nuru Kooperatif Bulduk 

-IĞDIR VALİSİ ENVER ÜNLÜ'NÜN KONUŞMASI
-KAYISI YARIŞMASINDAN DETAY
-YARIŞMADA DERECEYE GİRENLERE HEDİYELERİN VERİLMESİ

( IĞDIR ) - IĞDIR

- Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Iğdır Kayısısı tanıtım günleri” programı düzenlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan progam Iğdır Valisi Enver Ünlü’nün konuşmasıyla devam etti. Iğdır Valisi Enver Ünlü, “Kayısı üreten çiftçilerimizin el emeği göz nuru mahsullerini sizlere tanıtmak, bu önemli değeri sarı altını, kayısıyı daha bilinebilir ve tanınır hale getirebilmek için bu tanıtım günleri düzenledik. Bu tür tanıtım günlerinin faydasının olduğunu ve bundan sonrada devam ettiği taktirde çok daha faydalı ve yararlı olacağına yürekten inanıyoruz. Değerli çiftçilerimizin göz nuru ürünlerini ve mahsullerini standlarda inceledik ve ziyaret ettik. Onlarla sohbet etme fırsatı bulduk. Geldiğimizden beri hep söylediğimiz kayısı birliğimizin yada kooperatifimizin olmayışı sebebiyle çiftçilerimiz mahsullerini maalesef dalında satıyorlar. Çünkü o riski göze alamıyorlar. Yüzde 40, 50, 60 ve 70’ini sattığı döneme göre tüccar kazanıyor. Tabi ki tüccar ve perakendeciler kazansın, ama biz arzu ediyoruz ki elde edilen değerin en azından yarısı çiftçimizin cebine girsin” dedi.
Daha sonra, kayısı yeme yarışmasını ardından, dereceye girenlere Vali Ünlü tarafından hediyeleri verildikten sonra program sona erdi. (ET-ÖB-Y)
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