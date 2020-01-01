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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Iğdır'da kadın cinayeti

Iğdır'da kadın cinayeti

OLAYIN YAŞANDIĞI EVDEN DETAY

Kadın Cinayeti Polis Ekipleri Ameliyat Cinayet Irak 

-HASTANE DETAY
-KOCANIN FOTOĞRAFI

( IĞDIR )- Eşini önce silahla vurdu, sonra kendini vurdu IĞDIR

- Iğdır'da ailevi problemlerden ötürü evi terk eden eşinin yaşadığı ikamete giden koca, karısını silahla öldürdü, ardından kendini vurdu.Olay, Iğdır merkez Konaklı Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunlarından dolayı eşini terk eden Ebru A. ayrı bir eve taşındı. Eşinin peşini bırakmayan koca Umut A., bir çocuk annesi karısının yaşadığı evi öğrenerek kapısını çaldı. Ebru A. karşısında kocası Umut A.’yı görünce tepki gösterdi. İkili arasında tartışma yaşanmaya başladı.
Yaşanan tartışma sonrası kendini kaybeden Umut A. üzerindeki tabanca ile eşini vurdu. Ebru A. kanlar içinde yere yığılırken, koca Umut A. bu sefer tabanca ile kendini vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ebru A. ve koca Umut A.’yı kanlar içinde buldu. Olay yerinde yapılan müdahalede Ebru A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Umut A. ise Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.
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