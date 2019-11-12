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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Iğdır'da kaçak cep telefonu operasyonu

Iğdır'da kaçak cep telefonu operasyonu

POLİS EKİPLERİNİN OPERASYON ANI

Kaçak Cep Telefonu Elektronik Eşya Emniyet Müdürlüğü Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-KAPALI ÇARŞI ETRAFINDA GİRİŞ ÇIKIŞ ENGELLEYEN POLİS DETAY
-POLİS EKİPLERİNİN ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERİ GÖTÜRMESİ DETAY
-EMNİYET MÜDÜRÜ HÜSEYİN GÖLLÜCE'NİN OPERASYONU TAKİP ETMESİ

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, cep telefonu ve elektronik eşya kaçakçılığına yönelik çalışma başlatan Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarında bulunan Yeraltı Çarşısına operasyon düzenledi.
Yaklaşık 100 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, çarşıda bulunan dükkanlarda arama yapıldı. Aramalarda, kaçak cep telefonu ve elektronik eşya ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar, polis ekipleri tarafından çuvallara konularak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyonu yakından takip eden İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, çarşıda inceleme yaparak bilgi aldı.Ele geçirilen kaçak cep telefonu ve elektronik eşyalar, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için gözaltına alınan iş yeri sahipleri ile birlikte Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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