Iğdır’da fırtına taksi durağını biçti: 3 yaralı

-Taksi durağından detay ve yaralının konuşması

-uçan çatıları anlatan vatandaşlar detay

-Belediye başkanının konuşması

-Karayolunu kapatan çatı enkazının kaldırma çalışmaları



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır’da şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı cadde üzerinde bulunan taksi durağının üstüne uçtu. Olayda 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Iğdır'da öğle saatlerinde şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle bir çok binanın çatısı uçtu, elektrik telleri ağaçları ve araçların üzerine düşerek karayolunu trafiğe kapattı. Iğdır merkez Rıza Yalçın Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısı aynı cadde üzerinde bulunan taksi durağının üzerine uçtu. Taksi durağının üzerine düşen çatının altında kalan 3 kişi vatandaşlar tarafından enkaz altından çıkarıldı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Enkaz altından yaralı olarak çıkarılan İzzet Alp isimli taksi esnafı, arkadaşlarının yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını belirterek, “Bir gürültü geldi ve ne olduğunu anlayamadık. Vatandaşlar bizi enkaz altından çıkardıktan sonra çatının uçtuğunu ve taksi durağının yerle bir olduğunu gördük. Benim dışımda 2 arkadaşım daha yaralandı ve ambulansla hastaneye götürüldü. Yeni götürüldükleri için arkadaşlarımın durumunun nasıl olduğunu bilmiyorum” dedi.

Karayolu üzerine uçan çatıların enkaz kaldırma çalışmalarını inceleyen Iğdır Belediyesi Başkanı Murat Yikit, “Şu anda şehrin 4 ayrı noktasına düşen çatılardan dolayı sıkıntılar var. Birinin durumu ağır olmak üzere yaralıların olduğu haberi geldi. Onun dışında da maddi zararlar var. Fırtınanın etkisi halen devam ettiği için tam olarak müdahale edemiyoruz ama ekiplerimiz şuanda kontrollü bir şekilde hem yol açma çalışması hemde enkaz altında yaralı olup olmadığını kontrol etmeye çalışıyor. İnşallah çok büyük bir sıkıntı olmadan atlatmaya çalışıyoruz. Şehrin farklı noktalarında yangınlar var çevre İlçelerle de görüştük ve takviye istedik. Elektrik kesintisi, ağaçların kırılması ve çatıların uçmasına varan şiddetli bir fırtına var ondan dolayı takviye istedik. Ekiplerimiz müdahale ediyor” şeklinde konuştu.

Fırtına ve uçan çatıların altında kalarak yaralanan 8 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

