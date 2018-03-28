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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Iğdır'da fırtına öncesi uyarı

Iğdır'da fırtına öncesi uyarı

Zabıta ekipleri araçla vatandaşları anons sistemiyle uyarması

( IĞDIR ) IĞDIR

Taksi Durağı Rüzgara Karşı Nadan 


- Iğdır'da gece saatlerinde beklenen fırtına öncesi Iğdır Belediyesi vatandaşları uyardı. Geçtiğimiz günlerde fırtınadan dolayı uçan çatı, taksi durağının üzerine düşmüş ve 3 kişi yaralanmıştı. Gece saatlerinde beklenen fırtınadan dolayı vatandaşları uyaran Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, "Gece saatlerinden itibaren şehrimizde etkili rüzgar ve fırtına beklenmektedir. Gün boyu devam etmesi beklenen fırtına ve etkili rüzgara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması ve gerekli tedbirleri almasını rica ediyoruz” dedi.
Iğdır Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, arabada bulunan anons sistemiyle gece çıkması beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
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