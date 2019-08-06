Iğdır'da ev konforunda 'Doğum Salonu' hizmeti

-IĞDIR VALİSİ ENVER ÜNLÜ TARAFINDAN DOĞUM SALONUNUN AÇILIŞI

-IĞDIR VALİSİ ENVER ÜNLÜ'NÜN KONUŞMASI

-IĞDIR DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ OP. DR. RAŞİT İLHAN İLE RÖP

-37 HAFTALIK GEBE OLAN SONGÜL İLHAN İLE RÖP



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır Devlet Hastanesi Yenidoğan Servisi Doğum Salonunda tedavi görecek anneler, artık bebeklerinden ayrı kalmayacak. Iğdır Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan ve açılışı gerçekleşen ‘Doğum Salonu’, yeni doğum yapan anne ve bebeklerine ev konforunda hizmet verecek. Hiçbir ücret alınmadan verilecek hizmet sayesinde, tedavi gören bebekler ile anneler arasındaki duygusal bağın güçlendirilmesi sağlanacak. Açılışta konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, kendisinin de yakından takip ettiği projenin, yaklaşık 1,5 milyon TL ödenek ile bir yıldan beridir titizlikle yürütülen bir çalışma olduğunu belirtti.

Ünlü, “Anne ve çocuk mahremiyetini, normal yollarla doğumu teşvik etmek amacıyla bu yeni doğan bakım ünitesi ile birlikte 7 adet doğum odası ile hastanemizin gerçek manada anne ve bebek dostu hastane haline getirmek için bu çalışmayı yaptık” dedi.

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Raşit İlhan ise, Iğdır Devlet Hastanesi kadın doğum servisi olarak yılda yaklaşık 4 bin 300 doğumun olduğu yoğun bir bölgede bulunuyoruz. Aynı zamanda kadın doğum polikliniğimiz hastalarımızın başvurduğu yoğun bir poliklinik. Anne dostu hastane uygulamasını bildiğimiz için Iğdır’a da böyle bir hizmet getirmek istedik. Daha önceden hastalar yataklarından alınıp doğumhaneye götürülerek doğumlar yapılırken, anne dostu uygulaması ile hastalarımızın mahremiyetine özen göstererek anne bebek ilişkilerini koparmadan kendi yataklarında yanlarında refakatçileri ile beraber bir doğum hizmeti vereceğiz. Bu şekilde annelerimiz daha çok normal doğuma özendirmiş olacak ve sezaryen oranlarında ciddi bir azalma görülecek. Daha önceden ilkel şartlarda yapılan müdahale oranları daha da azalacak” şeklinde konuştu 37 haftalık gebe olan Songül İlhan, “Özel hastanede doğum yapayım mı diye çok tedirgin ve kararsızdım. Daha sonra buranın açılışını duydum ve gelip görmek istedim. Her şey çok özenli ve güzel dekore edilmiş. Bebeğinin yayında, anne yatağı burada ve yattığın yatakta doğum yapıyor olman çok güzel” ifadelerini kullandı.

