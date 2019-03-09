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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Iğdır'da bir kişinin öldüğü kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Iğdır'da bir kişinin öldüğü kavga güvenlik kamerasına yansıdı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

( IĞDIR ) IĞDIR

Jandarma Silahlı Kavga Kamera Güvenlik Kamerası Ağır Yaralı 


- Iğdır'da iki grup arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde, Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Silah, sopa ve bıçaklarla birbirine saldıran gruba, jandarma ve emniyet ekipleri müdahale etmiş, olayda 6 kişi yaralanmıştı. Kavgada yaralanan 6 kişi, olay yerine gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan M.A., F.A., H.Ş., E.A., M.S.A. ve A.A. isimli şahıslardan M.S.A., H.Ş. ve A.A. isimli şahısların durumu ağırdı. Hastaneye kaldırılan A.A. (50) isimli şahıs yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, ağır yaralı olan M.S.A. ile H.Ş.’nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği kavga ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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