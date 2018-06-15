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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
İftar saatinde yıldırım düşmesi sonucu ahşap evde yangın çıktı

İftar saatinde yıldırım düşmesi sonucu ahşap evde yangın çıktı

İtfaiye Ekipleri ve Vatandaşların Yangını Söndürme Çalışmaları

Ahşap Ev Yıldırım Düşmesi Rtürk Trol 

-Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk'ün Konuşması
-Evi Yanan Muhammer Kocaağa'nın Komşusunun Konuşması

( KÜTAHYA -HD) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Domaniç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iftar saatinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında, Muammer Kocaağa’ya ait ardiye olarak kullanılan ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Bayram arifesinde, iftardan kısa bir süre sonra başlayan gök gürültüleri, kısa sürede Domaniç’in üstüne ulaştı. Sağanak yağmurla birlikte çakan yıldırımlardan biri, Domaniç İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde ki Muammer Kocaağa’ya ait iki katlı eski ahşap eve düştü. Kullanılmayan eşyalarla dolu olan ardiye olarak kullanılan ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Şimşek gürültüsüyle komşular sokağa çıkınca, ahşap evden çıkan dumanları fark edip itfaiye ve 112 ekiplerine haber verdiler. Yangın, kısa sürede Domaniç Belediye itfaiyeleri, Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve Çukurca Belediyesine ait itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
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