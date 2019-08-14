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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- İdlib’te rejime ait bir Rus uçağı düşürüldü

- İdlib’te rejime ait bir Rus uçağı düşürüldü

düşen uçağın olduğu bölge

( İDLİB ) İDLİB

Muhalifler İdlib Rejim Savaş Uçağı Trol 


- İdlib’te muhaliflerin Esad rejimine ait bir Rus savaş uçağını düşürdüğü öğrenildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre İdlib’teki muhalif gruplar, Han Şeyhun yakınlarında Esad rejimine ait SU22 tipi bir savaş uçağını düşürdü. Uçaktaki pilotun muhaliflerin kontrol ettiği bölgeye paraşütle atladığı ve daha sonra muhalifler tarafından ele geçirildiği iddia edildi. Öte yandan rejime ait basın organlarından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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