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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
İdlib’e zırhlı araç sevkiyatı

İdlib’e zırhlı araç sevkiyatı

zırhlı araçlardan kirpilerin islahiye bölgesinden geçişleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar İdlib Askeri Birlik Hanlı 


- Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen zırhı araç olan kirpiler geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye ilçesinden geçerek Hatay’ın Reyhanlı ilçesine doğru devam etti. Sevk edilen kirpilerin Suriye bölgesinde devam eden “Bahar Kalkanı” harekatına destek amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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