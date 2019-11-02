Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- İdlib'e Hava Saldırısı: 4 Ölü

- İdlib'e Hava Saldırısı: 4 Ölü

saldırı sonrası

( İDLİB ) - İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü İDLİB

Hava Saldırısı İdlib Rejim Saldırı Sivil Savunma 


- Suriye'de Beşar Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti. Beşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya İdlib sınırları içindeki yerleşim bölgelerine hava saldırını sürdürüyor. İdlib'teki sivil savunma ekipleri, İdlib'in güneyindeki Cabla beldesinde yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında 4 sivil hayatını kaybettiğini, bir sivilin de yaralandığını açıkladı.
Ölüler arasında bir kadın ve çocuğun olduğu öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Teröristlerin Sözde Karargahlarındaki Detaylar Dikkat ÇektiTeröristlerin Sözde Karargahlarındaki Detaylar Dikkat Çekti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı