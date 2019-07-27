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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İdlib'e hava saldırıları: 14 ölü - ERİHA

İdlib'e hava saldırıları: 14 ölü - ERİHA

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib 'in Eriha ilçesi - Sivil savunma ekiplerinin hava saldırısının ardından binaların enkazında arama kurtarma çalışması yapması - Hava saldırısında hayatını kaybeden bir Suriyeli çocuğun cesedinin enkaz altından çıkarılması - Saldırıda hayatını kaybedenlerin cesetlerinin ambulanslara taşınması - Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları devam ediyor - Rejimin İdlib 'in Eriha ilçesine gerçekleştirdiği saldırıda 11 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil yaralandı - Kefer Zita'deki bir ambulansı hedef alan Rus uçaklarının saldırısında 3 sağlık çalışanı öldüÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİİDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları sürüyor. Rejim ve Rusya'nın İdlib 'e yönelik bombardımanında 14 sivil öldü, 30 sivil yaralandı.Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esed rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib 'in Eriha ilçesi, Hama ilinin Morik ilçesi ile Amkiyye, Havvaş ve Ziyara köylerine hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.Gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da Hama'nın Kefer Zita ilçesi ile Latmin köyüne yönelik hava saldırıları düzenledi.
Kefer Zita'daki bir ambulansı hedef alan Rus uçaklarının saldırısında 3 sağlık çalışanı öldü.Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejimin Eriha'ya düzenlediği hava saldırısında 11 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil yaralandı.Yoğun hava saldırıları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hafta başından bu yana gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 95'e yükseldi.

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