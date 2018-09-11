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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
- İDlib’den Türkiye Sınırına Göç Başladı

- İDlib’den Türkiye Sınırına Göç Başladı

İdlib’ten görüntü

Hava Saldırısı İdlib Uluslararası Rejim Saldırı 

-Araçların kentten ayrılması
-Yaşanan yıkım
-Ailelerin kentten ayrılmaya hazırlanması
-Araçların yüklenmesi
-Araçların kentten ayrılması

( İDLİB ) - İdlib’den Türkiye sınırına göç başladı İDLİB

- Rusya tarafından bir haftadır düzenlenen hava saldırısı nedeniyle sivil halk Suriye’nin İdlib kentinden Türkiye sınırına göçmeye başladı.
Rusya ve Esad rejimi, Suriye’nin İdlib kentine yönelik hava saldırıları nedeniyle İdlib’de yaşayan sivil halk evlerini ve topraklarını terk ederek Türkiye sınırına yönelmeye başladı.
İdlibli yetkili Ali Avvad, “Dün geceden bu yana hava saldırısı yüzünden topraklarımız ve evlerimiz tahrip edilirken büyük yıkım meydana geldi. Sivillerin büyük bir bölümü yerinden edildi, sağlık merkezlerimiz kullanılamaz hale geldi. Saldırıyı durdurmak ve insanlara yardım etmek için uluslararası topluma çağrı yapamıyoruz” dedi.
İdlib’den ayrılmaya hazırlanan Ebu Muhammed ise, “Hama’dan İdlib’e göçtük, ama şu anda şiddetli hava saldırısı dolayısıyla göç etmek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı. İdlib, bir haftadır Rus ve Esad rejimi tarafından bombardımanı altında. Saldırılarda onlarca sivil öldü ve yaralandı. BM, 1-9 Eylül'de İdlib'de hava saldırılarının düzenlendiği bölgelerde 30 binden fazla kişinin yerlerinden edilerek, kuzeyde Türkiye sınırı yakınlarına doğru hareket ettiğini açıklamıştı.
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