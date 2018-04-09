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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İdlib'de patlama: 15 ölü, 36 yaralı (3)

İdlib'de patlama: 15 ölü, 36 yaralı (3)

- Bombardıman sonrası harabeye dönen binadan detaylar - Enkaz kaldırma çalışmalarından detaylar İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib ilinde 7 katlı binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 15 sivil yaşamını yitirdi, 36 sivil yaralandı. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Muhammed Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezindeki 7 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldiğini söyledi.

Patlamada 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çoğunluğu çocuk 36 kişinin yaralandığını belirten Hac Yusuf, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu bilgisini verdi.Patlamanın ardından binanın büyük kısmının yıkıldığını, sivil savunma ekiplerinin enkaz altında arama tarama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Hac Yusuf, "Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın sebebi ancak çalışmalardan sonra netleşir." dedi.
Patlama nedeniyle çevredeki binalar ve araçlar da zarar gördü.

Muhabir Nadan Harabe İdlib Sivil Savunma 

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