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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İdlib'de bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 25 yaralı

İdlib'de bomba yüklü araçla saldırı: 7 ölü, 25 yaralı

- Saldırının düzenlendiği bölgede kaçışan insanlar - Saldırının düzenlendiği araç - Yaralıların kan izleri - Sivil Savunma ekiplerinin bölgeyi temizlemesi İdlib 'de patlama: 7 ölü, 25 yaralıİDLİB (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 7 sivil hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezinde bir hastanenin yakınlarında bomba yüklü aracın patladığını söyledi.

Yusuf, "İlk belirlemelere göre 7 sivil yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı." dedi.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.Patlamada civardaki binalar ve çok sayıda araç da zarar gördü.

Hastane Muhabir İdlib Kaçış 

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