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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- İdlib’de 16 Sivil Katledildi

- İdlib’de 16 Sivil Katledildi

bombalanan bölgelerden kurtarma görüntüleri

( İDLİB ) - İdlib’de 16 sivil katledildi İDLİB

İdlib Rejim Saldırı 


- Suriye’nin İdlib ilinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırılarında son 24 saat içinde 16 sivil hayatını kaybetti. Suriye Sivil Savunma Ekipleri, son 24 saat içinde düzenlenen hava saldırılarında İdlib'te 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yetkililer kayıpların en çok Maaret El Numan ve Serakib kasabalarında yaşandığını kaydetti.
Maaret El Numan’a yapılan hava saldırılarında biri çocuk, üçü kadın olmak üzere 9 sivil hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.
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