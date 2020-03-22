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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
İçişleri Bakanlığı, 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını paylaştı

İçişleri Bakanlığı, 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını paylaştı

İçişleri Bakanlığı, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarını paylaştı İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımİçişleri Bakanlığı, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarını paylaştı - Sosyal destek grubunda yer alan ekipler, ikametlerinden ayrılma kısıtlaması bulunan vatandaşların gıda, temizlik, tüp gibi ihtiyaçlarını karşılayıp onların sağlık kontrolünü gerçekleştirdiANKARA (AA) - Vefa Sosyal Destek Grubu, yurt genelindeki tüm il ve ilçelerde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, valilik ve kaymakamlıkların bünyesinde kurulan "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarına yer verildi.
Yazılı ve görsel paylaşımlarda, sosyal destek grubunda yer alan ekiplerin, ikametlerinden ayrılma kısıtlaması bulunan vatandaşların gıda, temizlik, tüp gibi ihtiyaçlarını karşıladığı ve sağlık kontrolünü yaptığı görüldü.

Koronavirüs Alışveriş Kaymakamlık Trol 

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