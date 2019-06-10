İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Tüm bayram boyunca trafik ve terörü takip ettim. Bayramda 39 il merkezinde 73 kaza oldu. 185 bin polis ve jandarma görev yaptı. 86 kişi kazalarda hayatını kaybetti' dedi
Açıklama
( İSTANBUL - 1) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Tüm bayram boyunca trafik ve terörü takip ettim. Bayramda 39 il merkezinde 73 kaza oldu. 185 bin polis ve jandarma görev yaptı. 86 kişi kazalarda hayatını kaybetti" dedi- Ortadoğu'ya barışı Amerika'da Avrupa'da getiremez. Ortadoğu'ya barışı ancak güçlü bir Türkiye getirir.
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