İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, fidan dikti - ŞIRNAK
- Fidan dikilecek alandan görüntüler - Helikopterden görüntüler - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fidan dikmesi - Dua yapılması - Soylu'nun konuşması - Soylu'nun fotoğraf çektirmesiŞIRNAK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğine katıldı.
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