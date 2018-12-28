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-İçişleri Bakanı Süleyman Souylu'nun konuşması



( BAKÜ ) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Azerbaycanlı mevkidaşıyla bir araya geldi- Soylu, "Dinimizi başkalaştırmaya çalışanlarla mücadele etmek bizim temel sorumluluğumuzdur" BAKÜ



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ramil Usubov ile bir araya geldi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü’de bulunan Bakan Soylu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov ile bir araya geldi. 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’nün gerçek yüzünü gösterdiğini vurgulayan Ramil Usubov, "15 Temmuz’dan sonra FETÖ’nün gerçek yüzünü burada da gördük. Türkiye’de terör veya suç işleyenin Azerbaycan’da da yeri yoktur. Bu yıllar içinde birçok içişleri mensupları, polisler ve jandarma mensupları Türkiye’de eğitim aldı. Bu kişiler eğitim aldıktan sonra Azerbaycan’a dönerek çalışıyorlar" diye konuştu.

Güvenlik alanında ciddi bir işbirliğinin olduğunu belirten Süleyman Soylu, "Güvenlik alanında, enerjide, ulaşımda ortaya koymuş oldukları bu işbirliği hem Azerbaycan’ı hem de Türkiye’yi güçlü kılmaktadır. Gerek ekonomi, gerek enerji, gerekse ulaştırma alanında gerçekleştirdiğimiz, gerçekleştireceğimiz projelerle hem bölgesel istikrara hem de bölgesel refaha önemli katkılar sağlıyor ve stratejik işbirliğini ve bu meselenin de stratejik değerini arttırıyoruz" dedi.

"Biz huzur içinde olursak güzel medeniyetimizi daha iyi yayarız" Soylu, "Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı hain darbe girişiminde, kaya gibi yanımızda ve arkamızda durdunuz. Bugün de ortaya koymuş olduğunu faaliyetlerle, operasyonlarla bunu ayna gibi gösteriyorsunuz. Bu konudaki iradeniz hala her gün bir başka adımla tecelli etmektedir. Bu işbirliğimiz aynı ölçekte devam edecektir. Biz huzur içinde olursak güzel medeniyetimizi daha iyi yayarız, daha iyi anlatırız. DEAŞ’la mücadelemiz aynı şekilde sürüyor. Özellikle dinimizi başkalaştırmaya çalışanlarla mücadele etmek bizim temel sorumluluğumuzdur. FETÖ mücadelesi de böyledir. Hem terör bir örgütüdür, hem de inancımızı başkalaştırmaya çalışan bir anlayışa sahiptiler. DEAŞ mücadelesi de böyledir. İnancımızı başkalaştırmaya çalışan bir anlayışa sahiptir. Bizim görevimiz aynı zamanda buna müsaade etmemektir. PKK’yla mücadelemiz de devam etmektedir. Sınırımızın içerisinde, sınırlarımızda ve sınırlarımızın dışında. PKK’yla mücadele de millilik bize büyük bir güç kazandırmıştır" ifadelerini kullandı. Soylu Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Devlet Güvenlik Hizmeti Başkanı Medet Guliyev ve Dış İstihbarat Başkanı Orhan Sultanov ile bir araya gelecek.

