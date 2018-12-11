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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu yaralı koruma polisi Yiğit Can Köksal'ı ziyaret etti - RİZE

İçişleri Bakanı Soylu yaralı koruma polisi Yiğit Can Köksal'ı ziyaret etti - RİZE

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelmesi - Bakan Süleyman Soylu'nun koruma polisi Yiğit Can Köksal'ın yakınlarıyla konuşması - Detay görüntülerİçişleri Bakanı Soylu yaralı koruma polisi Yiğit Can Köksal'ı ziyaret ettiRİZE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırının ardından yaralanan koruma polisi Yiğit Can Köksal'ı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde ziyaret ederek, yetkililerinden bilgi aldı.

Polis Silahlı Saldırı Koruma Polisi Saldırı 

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