İçişleri Bakanı Soylu ve jandarma heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti - ANKARA
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyetin Anıtkabir ziyareti - Soylu ve heyetin yürümesinden görüntü - Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılması - Soylu'nun saygı duruşunda bulunması - Soylu'nun Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması - Soylu’nun deftere yazdıklarını okuması - Anıtkabir önünde toplu fotoğraf - Vatandaşlarla fotoğraf çekimi - Soylu'nun makam aracına binip gitmesiANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet Jandarma Teşkilatının 179’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.