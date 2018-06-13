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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu ve jandarma heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti - ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu ve jandarma heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti - ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyetin Anıtkabir ziyareti - Soylu ve heyetin yürümesinden görüntü - Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılması - Soylu'nun saygı duruşunda bulunması - Soylu'nun Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması - Soylu’nun deftere yazdıklarını okuması - Anıtkabir önünde toplu fotoğraf - Vatandaşlarla fotoğraf çekimi - Soylu'nun makam aracına binip gitmesiANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet Jandarma Teşkilatının 179’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Saygı Duruşu Makam Aracı Kabir Ziyareti Çekim Irak 

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