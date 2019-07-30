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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu'nun kabulü - ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu'nun kabulü - ANKARA

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Samdech Krolahom Sar Kheng'i karşılaması - İçişleri Bakanı Samdech Krolahom Sar Kheng'in özel deftere yazı yazması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun makamında kabulü - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Samdech Krolahom Sar Kheng'in konuşması - Heyetler arası görüşmeANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Samdech Krolahom Sar Kheng'i kabul etti.

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