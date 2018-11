İçişleri Bakanı Soylu: “Lübnan'ın bağımsızlık ve egemenliğinin

-Davetlilerden görüntü

( ANKARA ) korunması hususunda Türkiye'nin yaklaşımı net ve samimidir”- Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Muallim, "Biz Türkiye ile aynı tarihi, kültürü, mutfağı ve alışkanlıkları paylaşıyoruz” ANKARA



- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lübnan Cumhuriyetinin bağımsızlığının 75. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Milli Gün" resepsiyonuna katıldı.

Soylu, “Lübnan'ın bağımsızlık ve egemenliğinin korunması hususunda Türkiye'nin yaklaşımı net ve samimidir” dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen Lübnan Cumhuriyetinin bağımsızlığının 75. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Milli Gün" resepsiyonuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'daki misyon şefleri, askeri erkan, iş dünyasından insanlar, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim birer konuşma yaptı. Lübnan Cumhuriyetinin bağımsızlığının 75. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen “Milli Gün” resepsiyonuna katılan İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye ve Lübnan'ın, ikili ilişkilerini geliştirme noktasında, uzun zamandır samimi bir gayretin içinde olunduğunu vurguladı. Soylu, 2010'da imzalanan “Tarım Alanında İş birliği Protokolü” ve aynı yıl, vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasının yanı sıra, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine yönelik pek çok önemli iş birliğinin yapıldığını vurguladı. Güvenlik noktasında da önemli adımlar atıldığını söyleyen Soylu, "İçişleri Bakanlığımızla Lübnan İçişleri Bakanlığı arasında 2008 yılında İmzalanan Terörizm, Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu ve Psikoterapi Maddelerle Mücadele Alanında Is birliği Anlaşması da, yine bizler için önemli adımlardan bir tanesidir. Belirli başlıklardaki anlayışımızla Lübnan'ın güvenliğine ve egemenlik sahasına bakışımız arasında tam bir paralellik vardır. Lübnan'ın bağımsızlık ve egemenliğinin korunması hususunda Türkiye'nin yaklaşımı net ve samimidir." dedi.

Türkiye ve Lübnan'ın, sadece aynı coğrafyayı değil, aynı ortak kültür havzasını paylasan iki ülke olduğunu vurgulayan Soylu, "İkili ilişkiler bağlamında Türkiye, her zaman olduğu gibi Lübnan'ın istikrarını hedef alan her turlu teşebbüsün karşısında durmaya devam edecektir” ifadesini kullandı. Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “80 milyonluk Türkiye için 1 milyon az bir oran. Fakat 1 milyon Lübnanlı, ülkemin nüfusunun yaklaşık yüzde 20'si yapar. Biz Türkiye ile aynı tarihi, kültürü, mutfağı ve alışkanlıkları paylaşıyoruz. Bölgemizde yaşanan her şeye rağmen de her zaman Filistin'in ve davasının yanında olacağız. Lübnan olarak her zaman iş birliğine hazırız. İnşallah gelecekte de bir arada olacağız.”