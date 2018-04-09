İçişleri Bakanı Soylu: 'Biz sonradan kurulma, sonradan olma bir ülke ve millet değiliz' - ANKARA
İçişleri Bakanı Soylu: "Biz sonradan kurulma, sonradan olma bir ülke ve millet değiliz" - ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi - Süleyman Soylu'nun çocuklarla ilgilenmesi - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı memnuniyet araştırmasında Türkiye'de kamu hizmetleri içinde asayiş hizmetleri, milletin memnuniyeti açısından zirvede, yüzde 74,4 ile birinci sırada." dedi. Türk Polis Teşkilatı'nın 173’üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi aileleri onuruna bir otelde yemek programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay ile gazi emniyet müdürleri Turgut Aslan ve Atalay Ülker, emniyet personeli ve öğrenciler, şehit ve gazi aileleri ile tedavi ve rehabilitasyon sürecinde onlara yardımcı olan bazı sağlık çalışanları katıldı. Program, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun dinletisiyle başladı. Kuran - ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından açılış konuşmasını yapan İçişleri Bakanı Soylu, hafta sonu gerçekleştirdikleri Afganistan ziyareti sırasında duydukları sözlerin kendisini gururlandırdığını söyledi.
Soylu, inancı ve rengi ne olursa olsun, karşılaştığı her insandan Türk milletine karşı gördüğü muhabbet, saygı ve hürmetten gurur ve onur duyduğunu dile getirdi.Başka ülkelerin asker ve polislerinin Türk güvenlik güçlerini büyük bir saygı ve kabulle kucaklamasının övünç ve onur kaynağı olduğunu ifade eden Soylu, Afganistan'ın 40 yıldır savaştığı için yokluk, sefalet ve sömürü içinde kıvranan ama Türkiye'ye can dostu ve kardeş bir millet olduğunu belirtti. Afganistan'da görev yapan diğer milletlere ait güvenlik güçlerinin sokağa çıkmaktan imtina ederken Türk asker ve polisinin sokağa çıktığında saygı gördüğünü anlatan Soylu, "Afganlar da mazbut insanlardır. İnanç ve dinlerine bağlı insanlardır. Kadınlarının kendi polislerine bile yaklaşmadıkları bir kültüre sahipler. Bunun tek istisnası Türk askeridir. Kendi polis ve askerlerini namahrem görürken Türk askerlerinin ezel ve ebed kardeşleri olduklarını söylüyorlar." diye konuştu. Türk Polis Teşkilatı'nın 173 yıllık, jandarma teşkilatının da 179 yıllık mazisi olduğunu kaydeden Soylu, "Biz sonradan kurulma, sonradan olma bir ülke ve millet değiliz. Nevzuhur bir topluluk değiliz ve birileri ısrarla arkamızdaki köklü birikimi, tarihimizi hatta mezarlarımızı bile unutturmak istiyor. Bize bu toprakların asıl sahibi olduğumuzu unutturmak istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.Türklerin Anadolu'ya bin yıl önce geldiklerini, Anadolu'dan bir şeyler alırken çok şey kattıklarına dikkati çeken Soylu, Türk milletinin Anadolu'nun eksik parçası olduğunu vurguladı.Soylu, şunları kaydetti:"Güzel cumhuriyetimizi hep birlikte kurduk ama böyle bir büyük birikimin üzerine yeni ve modern bir devlet kurduk. İşte bugün bizim tarihimizle, değerlerimizle yeniden kucaklaşmamıza, tarihimize sahip çıkmamıza, şehitlerimizle, şehit ailelerimizle el ele, kol kola olmamıza dudak bükenler hatta bazen dalga geçenler, aslında bu köklü medeniyet gerçeğimizi hazmedemeyenlerdir ve bundan kendi hesaplarına ürkenlerdir. Eğer biz bugün Zeytin Dalı’nı, Fırat Kalkanı’nı, evlatlarınızın kahramanca verdiği terörle mücadeleyi başarıyla ortaya koyabiliyorsak bunu sadece silahımızın gücüyle değil, mazimizden aldığımız güç ve ruhla yapıyoruz.İşte birilerinin itiraz ettiği nokta tam da burasıdır çünkü onlar bizi hep 19. yüzyılın başındaki 'hasta adam' olarak görmek istiyorlar. Onlar, bu ülkeyi yalnızlaştırmak ve güçsüzleştirmek istiyorlar. Sadece komşularından kopartarak değil, esasen geçmişinden kopartarak yalnızlaştırmak istiyorlar. Tarihi bağlarımızdan, tarihi kardeşliklerimizden koparmak istiyorlar. İstiyorlar ki herkese, her olaya sırtımızı dönelim, haklarımızı savunmayalım, aciz bir ülke gibi kapılarımızı kapatalım, kafamızı kuma gömelim."aktır."