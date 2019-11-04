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( ANKARA -SORU-CEVAP) İçişleri Bakanı Soylu: "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndereceğiz"-" Şuan hapishanelerimizde 1200'e yakın DAEŞ'li var"- "Mülteci, sığınmacı meselesinde hiç uymayan davranışlar uygulayan ülkeler şimdi de terörizm konusunda içtihat ortaya koyuyorlar"



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