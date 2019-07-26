Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu, Arnavut mevkidaşı Lleshaj ile bir araya geldi - TİRAN

İçişleri Bakanı Soylu, Arnavut mevkidaşı Lleshaj ile bir araya geldi - TİRAN

- Görüşmeden detaylarBakan Soylu Arnavutluk'ta - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavut mevkidaşı Sander Lleshaj ile bir araya geldi - Görüşmede, başta FETÖ olmak üzere organize suçlarla ve düzensiz göçle mücadele ile güvenlik iş birliği konuları ele alındıTİRAN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lleshaj ile görüştü.Bakan Soylu, resmi ziyaret kapsamında, Arnavutluk'un başkenti Tiran 'da, Lleshaj ile bir araya geldi.Soylu ve Lleshaj, Bakanlıkta baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.Görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam eden görüşmede, başta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olmak üzere organize suçlarla ve düzensiz göçle mücadele ile güvenlik iş birliği konularının gündeme geldiği öğrenildi.

Başkent 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı