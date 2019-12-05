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05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi ile görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi ile görüştü

Görüşme detayları

( ANKARA )- Görüşmede iki ülke arasında ticaret hacminin genişletilmesi ele alındı ANKARA

Kamera 


- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan Maliye Bakanı Hümayun Kayumi ile görüştü. İçişleri Bakanı Soylu ve Afganistan Maliye Bakanı Kayumi ile makamında görüştü. Görüşme kameraların görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti. Görüşmede iki ülke arasında karşılıklı iş birliği, güvenlik, düzensiz göçle mücadele, ticaret hacminin genişletilmesi konularının ele alındığı bilgisine ulaşıldı.
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