İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: 'Bakanlığımızın nüfus ve vatandaşlık, göç hizmetleri gibi vatandaşa direkt intikal eden hizmetleri var. Bu hizmetlerin tümünü ortak bir akıl ile kurumsal bir enerji ve refleksle değerlendiriyoruz. Bu değerlen

-Bakan Yardımcısının konuşması

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( BİNGÖL ) İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: "Bakanlığımızın nüfus ve vatandaşlık, göç hizmetleri gibi vatandaşa direkt intikal eden hizmetleri var. Bu hizmetlerin tümünü ortak bir akıl ile kurumsal bir enerji ve refleksle değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeyi bugün Bingöl’de yapacağız. Bu proje kapsamında ilk etapta 81 ili değerlendirdik" BİNGÖL



- İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "İçişleri Bakanlığımızın nüfus ve vatandaşlık, göç hizmetleri gibi vatandaşa direkt intikal eden hizmetleri var. Bu hizmetlerin tümünü ortak bir akıl ile kurumsal bir enerji ve refleksle değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeyi bugün Bingöl’de yapacağız. Bu proje kapsamında ilk etapta 81 ili değerlendirdik" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Bingöl’e geldi. Vali Kadir Ekinci’yi ziyaret eden Bakan Yardımcısı Erdil, İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) heyeti ile birlikte Bingöl’de bir günlük bir çalışma yapacaklarını söyledi.



İçişleri Bakanlığı’nın vatandaşın ve toplumun güvenliği sağlamak maksadıyla hizmet verdiğinin altını çizen Bakan Yardımcısı Erdil, “İçişleri Bakanlığı malum güvenlik yönetimine ilişkin kolluk hizmetleri veriyor. Vatandaşın ve toplumun güvenliğini, toplumsal huzuru sağlamak istikametinde hizmetler üretiyor. Bunu gerek jandarmamız, gerek emniyet güçlerimizle gerekse güvenliği sağlayan diğer sivil organizasyonları sürdürüyoruz. Yine İçişleri bakanlığımızın nüfus ve vatandaşlık hizmetleri, göç hizmetleri gibi vatandaşa direkt intikal eden hizmetleri var. Bu hizmetlerin tümünü ortak bir akıl ile kurumsal bir enerji ve kurumsal bir refleksle değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeyi Bingöl’de bugün yapacağız. Bu proje kapsamında ilk etapta 81 ili değerlendirdik. 81 ilde İçişleri Bakanlığımızın hizmet kapasitesini, etkinliğini, verimliliğini ve envanterini çıkardık. Sonra da ikinci bazda 20 ilde direkt vatandaşla temas ederek sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla iletişime geçerek onların değerlendirmesini almaya çalışıyoruz. Bugün o kapsamda sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversiteyle, sokakta vatandaşımızla, esnaflarımızla ziyaretlerde bulunup değerlendirmelerini alacağız” diye konuştu.

"Düzenlemeler ve çalışmalar sürdürülecek" Terörle mücadelede Türkiye’nin önemli bir mesafe kaydettiğine vurgu yapan Erdil, “Güvenlik yönetiminde daha çok bölgede yaşanan terör ile ilgili mücadelemizin, güvenlik güçlerimizin, kolluk güçlerimizin değerlendirmesini yapıyoruz. Bu mücadelenin etkinliğini ve sürdürebilirliğini yapmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda Türkiye önemli bir mesafe almıştır. Bu mesafenin, mücadelenin sürdürebilirliğini ve kalıcı hale gelmesini sağlayama çalışıyoruz. Bölgede oluşacak siyasal şiddeti de takip etmek, izlemek ve onu da güvenliğini sağlamak, seçimlerin daha huzurla ve halkın iradesinin etkin bir şekilde ortaya çıkarmasını sağlamak istikametinde de önlemek kamunun görevidir. Bu istikamette bir takım düzenlemeler ve çalışmalar sürdürülecek. Yine Asayiş hizmetlerimiz, uyuşturucu ile ilgili mücadelede özellikle terörü finanse eden mücadelemizi, trafik ile ilgili mücadelemizi birlikte değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı hizmetlerin vatandaş odaklı olduğuna değinen Vali Kadir Ekinci ise, "Bizim medeniyetimizde insanı yaşat ki devlette yaşasın düsturuyla hareket ederiz. Dolayısıyla vatandaş odaklı devlet anlayışı öncelikle insanı yaşatmak düzenli olarak kurulu olan bir yönetim anlayışıdır. Bu çerçeve İçişleri bakanlığı birimlerimizce uygulamaya konulan tüm faaliyetlerde öncelik her zaman vatandaşın memnuniyeti olmuştur. İnşallah bundan sonra bu kapasite daha da artarak devam edecektir” diye konuştu.

Daha sonra Bakan Yardımcısı Erdil, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

