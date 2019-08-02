İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Şehirlerimizdeki asayiş suçlarında önemli azalışlar elde ettik' - ANKARA
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Şehirlerimizdeki asayiş suçlarında önemli azalışlar elde ettik" - ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın açıklamalarıANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren aylık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. - 1 -
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