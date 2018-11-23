İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Hakkari’de

-Polis merasim birliğini selamlaması

-Şeref defterini imzalaması

-Bakan Yardımcısı Çataklı’nın konuşması



( HAKKARİ )- Bakan Yardımcısı Çataklı: “Vatandaş memnuniyetini hedef alacağız”- “İZDES projesini başlattık” HAKKARİ



- İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, beraberindeki heyetle birlikte karayolu ile Hakkari’ye geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanlığından Tuğgeneral Şakir Uslu, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer, AFAD İdaresi Başkanı Salih Altınay, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Selami Yazıcı ve Planlama Uzman Yardımcısı (Rapartör) Sercan Yazici karayolu ile Hakkari’ye geldi. Bakan Yardımcısı Çataklı, Valilik önünde Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı İdris Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu tarafından karşılandı. Çiçeklerle karşılanan bakan yardımcısı Çataklı, daha sonra polis merasim birliğini selamladı. Valilik şeref defterini imzalayan bakan yardımcısı Çataklı, burada ziyareti ile ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu. “Vatandaş memnuniyetini hedef alacağız” İçişleri Bakanlığı olarak, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönteminde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak, vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması temel hedefleri olduğunu belirten Çataklı, “Bu hedef doğrultusunda Bakanımızın talimatları ile içişleri bakanlığı izleme ve değerlendirme sistemi projesinin uygulanmasına başlanmıştır” dedi.

“İZDES projesini başlattık” Çataklı,” Vatandaş odaklı hizmet anlayışının Bakanlığımız taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek, Valiliklerimizdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesini başlattık. Bu projenin birinci aşamasında 81 ilimizi ziyaret ederek 4 bine yakın personelimizle bir araya geldik. Bu ziyaretler sonucu sorunlarla ilgili öneriler de geliştirilerek hazırlanan raporlar illerle paylaşılarak hızlıca hayata geçirilmesiyle ilgili talimatlar verilmiştir. Bu dönem ki çalışmalarda ilgili hususlar tekrar değerlendirilecektir” dedi.

"Vatandaş odaklı hizmet seferberliği” Projenin ikinci aşamasının teması, vatandaş odaklı hizmet seferberliği olarak devam ettiğini ifade eden Çataklı, “Cumhurbaşkanımızın "Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur" ifadeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı olarak Valiliklerimizde başlattığımız ‘Vatandaş odaklı hizmet seferberliği’ kapsamında, bütün bürokratlarımızla sahaya iniyoruz. Bakan yardımcıları Başkanlığında, Bakanlığımız üst yöneticilerinden ve uzmanlardan oluşan 6'şar kişilik heyetlerle 22 ilimizde ziyaret programlarımız gerçekleştirilmiş olup, kalan 59 ilimizle en kısa sürede ziyaretler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda bugün 23. şehrimizde bulunmaktayız. Vatandaş odaklı hizmet seferberliği, öncelikle "Dinleme ve empati" prensibi üzerine kurgulanmış bir projedir. Bu proje kapsamında Bakanlığımızca uygulanan halk toplantıları, il ekonomi toplantıları, muhtar toplantıları ve muhtar bilgi sistemi, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü, okul servis araçlarının denetlenmesi gibi proje ve uygulamalar hakkında, Ticaret Sanayi Odaları ve Borsaları, Esnaf ve Sanatkar Odaları, Ziraat Odaları, muhtarlar, Okul Aile Birlikler ve Sivil Toplum Örgütleri ile bir araya gelmeyi, görüş alış verişinde bulunmanın yanında Valiliklerimizin iletişim ve işbirliği kapasitesini de değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu projenin amaçlarından bir diğeri de Bakanlığımız birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112, nüfus göç gibi hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımızla birebir görüşmek suretiyle hizmet kalitemizi ve vatandaş memnuniyetini ölçmek olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın çıktısı, 81 il valiliğimiz tamamına ait ve somut görüşmelere ziyaretlere dayalı bir değerlendirme raporu olacaktır. Hedefimiz, bu raporlar doğrultusunda geçmiş medeniyetimize ve gelecek vizyonumuza uygun merkezi ve yerel düzeyde yönetim politikaları ve stratejileri oluşturmak suretiyle vatandaş memnuniyetini arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmektir. İZDES projesinin ikinci aşaması olan vatandaş odaklı hizmet seferberliğinin hayırlı olmasını diliyor, görüş ve önerileriyle bize yol gösterecek aziz milletimize şimdiden teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hakkari’ye yeni atanan Vali Akbıyık’a görevinden başarılar dileyen bakan Yardımcısı Çataklı daha sonra basına kapalı olarak Vali Akbıyık ile baş başa görüştüler.

