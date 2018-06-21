Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
'İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz' etkinliği - KAHRAMANMARAŞ

'İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz' etkinliği - KAHRAMANMARAŞ

"İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz" etkinliği - KAHRAMANMARAŞ - Programdan görüntüler - Gazi Emin Oğuz Ayanoğlu'nun konuşmasıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kahramanmaraş 'ta düzenlenen "İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz" etkinliğinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan İsmet Doğan, Yusuf Ak ve Emin Oğuz Ayanoğlu yaşadıklarını anlattı.Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezindeki program Kuran - ı Kerim tilavetiyle başladı, daha sonra kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, 15 Temmuz darbe girişimini kum sanatıyla aktardı.Gazi Emin Oğuz Ayanoğlu, törende yaptığı konuşmada o gece iş yerinden eve giderken 15 Temmuz hain darbe girişimini öğrendiğini belirtti.
O gün ağabeyi Onur'u şehit verdiğini aktaran Ayanoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadıklarını şöyle anlattı:"15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında hainler üzerimize tüfeklerle ateş etmeye başlandığında bir kişi elinde Türk bayrağıyla bağırmaya başladı ve 'bunların ne kadar mermisi var. Bunlar kaçımızı vurabilir' demesi üzerine köprü gişelerine kadar geldik. Bir vatandaş tek başına elinde Türk bayrağıyla tanklara doğru yürümeye başladı.
Yanımızda bulunan bir kız feryat ederek 'baba gitme baba yapma' diye bağırıyordu. O yürüyen kişiyi vurdular. Ağabeyim Onur o sırada vurulan kişinin kızını tutmaya çalışıyordu. Onur 'bacım sen dur biz babanı getiririz' dedi.
Onur ile birlikte vurulan adamın yanına gittik. O hainler o gece yaralananları almaya gidenlere bile ateş ettiler. Yaralıları yardım eden vatandaşları vurdular. Biz de yaralı vatandaşı almaya giderken vurulduk. O gece şehit olan 250 kişi bana göre dünyanın en şanslı kişileriydi. Çünkü 80 milyonun içerisinde 250 kişi şehit seçilmesi tesadüfü bir şey değildir."Gazi Yusuf Ak, "Bizler nasıl Çanakkale ruhuyla büyüdüysek, gelecek nesiller de 15 Temmuz ruhunun sakın ha sakın unutmamaları gerekli." diye konuştu.
Gazi İsmet Doğan ise amaçlarının 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutmamak ve unutturmamak olduğunu, bunu gelecek nesillere anlatmaya çalışacaklarını kaydetti.
Etkinlik, Dursun Ali Erzincanlı'nın okuduğu şiirlerle sona erdi.

Şehit Akkale Uttu Darbe Girişimi Mermi 

İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı