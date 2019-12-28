Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İç İşler Bakan Yardımcısı İnce, Ağrı’da

İç İşler Bakan Yardımcısı İnce, Ağrı’da

Muhterem İnce valilik ziyareti

Uyuşturucu Toplantı Basın Açıklaması Sivil Toplum Kaçakçılık 

-Muhterem İnce basın açıklaması

( AĞRI ) AĞRI

- İç İşler Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, (İZDES) projesi kapsamında bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya geldi. Ağrı Valiliği’ni ziyaret eden İnce, Ağrı Valisi Süleyman Elban’la bir süre görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. ‘Asıl hedefimiz vatandaşımızın memnuniyeti’ İç İşler Bakan Yardımcısı İnce, Ağrı’nın son yıllarda yapılan yatırımlarla sık sık adını duyurmaya başladığını dile getirerek: “İçişleri Bakanlığımız, vatandaşlarımızın başta huzur ve güvenliği başta olmak üzere AFAD hizmetlerinden, nüfus, göç, uyuşturucu, terör, düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele olmak üzere birçok alanda hizmetlerini illerimizde ve ilçelerimizde bütün yurdumuzun her köşesinde sürdürmeye çalışıyor. Buradaki asıl hedefimiz vatandaşımızın memnuniyeti. Vatandaşın memnuniyeti için 2019 yılında bir seferberlik ilan ettik” dedi.
‘Diğer Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlayacağız’ Başlatılan seferberlik kapsamında İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesini geliştirdiklerini ve bu proje kapsamında Ağrı’ya geldiklerini ifade eden İnce: “Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla Sayın Bakanımız Süleyman Soylu önderliğinde İZDES projesi adı altında proje geliştirdik. İzleme ve Değerlendirme Sistemi kurduk. İç İşleri Bakanlığı’mızın illerdeki kamu hizmetlerinin nasıl yürütüldüğünü, buralarda var olan sorunların tespit edilip çözüme kavuşturmayı değerlendirmeyi. Eğer güzel örnekler varsa da diğer illere de bunları yaymayı hedef edindik. Bugün burada değerlendirme toplantıları yapacağız, sivil toplum kuruluşları ile toplantılar yapacağız. Buradaki çalışmaların nasıl gittiğine ilişkin birlikte değerlendirmeler yapacağız. Buradan elde ettiğimiz çıktıları diğer illerle karşılaştırıp güzel örnekleri yaymaya, hizmetlerde bir aksama varsa bunları derhal gidermeye çalışacağız. Diğer bakanlıklarla, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte koordinasyon sağlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.
İnce yaptığı açıklamanın ardından, beraberindeki heyetle Ağrı Valiliği toplantı salonunda basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıya katıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı