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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
İç Anadolu'nun en büyük hayvan pazarına şap tedbiri

İç Anadolu'nun en büyük hayvan pazarına şap tedbiri

ARŞİV-

( SİVAS )- İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan pazarı olan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı bir süreliğine kapatıldı SİVAS

Misyon Hayvan Pazarı Harekete Geç Kışla Hayvan 


- İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan pazarı olan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı, çevre ilerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı bir süreliğine kapatıldı. Edinilen bilgilere göre, çevre illerde görülen şap hastalığı Şarkışla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı olan ve cumartesi günleri Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı ile bir süreliğine kapatıldı. Canlı hayvan pazarının aşılama süresi boyunca kapalı kalacağı öğrenildi.
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