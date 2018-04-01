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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
İbrahim Tatlıses, Yaylalar türküsü ile Mehmetçik'e moral oldu

İbrahim Tatlıses, Yaylalar türküsü ile Mehmetçik'e moral oldu

İbrahim Tatlıses'in Yaylar türküsünü söylemesi

Mehmetçik Terör Örgütü 

-Detaylar
-Uçaktan detaylar

( HATAY ) HATAY

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki sanatçı ve sporcular ile birlikte Oğulpınar Sınır Karakolu'ndaki mehmetçiklere moral ziyaretinde bulundu. İbrahim Tatlıses'in Yaylalar türküsünü Afrin ve Menbiç'e uyarlaması ise renkli görüntülere sahne oldu. Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal'ın da bulunduğu sanatçı ve sporculardan oluşan heyet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD-YPG'ye yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek ve operasyondaki başarıları kutlamak için Suriye sınırındaki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti. Ziyaret öncesinde uçakta türküler söylendi, klarnet dinletisi yapıldı. Renkli görüntülerin kaydedildiği uçakta Esat Kabaklı'da Mehmetçik için 'Bil Oğul' türküsünü seslendirdi. İbrahim Tatlıses, 'Ay Akşamdan Işıktır' türküsünü Afrin ve Menbiç'e uyarladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğulpınar Sınır Karakolu'nda yaptığı açıklamanın ardından sanatçı ve sporcular ile birlikte askerlerle bir araya geldi. İbrahim Tatlıses'in, Ay akşamdan ışıktır türküsünü Afrin ve Menbiç'e uyarlaması ise geceye damgasını vurdu. Hep bir ağızdan söylenen türkü, Baktın Urfa hoş değil. Yaylalar yaylalar. Afrin'i dolaş da gel. Dilo dilo yaylar. Baktın Afrin hoş değil. Yaylalar yaylalar. Menbiç'i dolaş da gel. Dilo dilo yaylalar. Şeklinde uyarlanarak söylendi.
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