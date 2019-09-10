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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
İBB önündeki eylem 14'üncü gününde

İBB önündeki eylem 14'üncü gününde

Eylemden görüntüler

Sel Felaketi İş Makinası Felaket 

-İşten çıkarılanlar röp.
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerden çıkarılan işçilerin başlattığı eylem 14’üncü gününde devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) bağlı iştiraklerde çalışan bin 400’e yakın işçi, 14 gün önce cep telefonlarına gelen mesajla iş akitlerinin feshedildiğini öğrendi. İşçilerin o gün İBB başkanlık binası önünde başlattığı eylem, gece gündüz devam ediyor. İş aktinin feshedildiğini söyleyen Rıdvan Aydoğdu, “Arkadaşlarımızla hakkımızı almak için çabalıyoruz. Savaşıyoruz. Saldırmadan, bir zamanlar gezicilerin yaptıkları gibi kırıp dökmeden, namusumuzla, şerefimizle, onurumuzla sadece ekmeğimizi almak için savaşıyoruz. Gecemiz, gündüzümüz burada. Arkadaşlarla değişmeli olarak geceleri burada kalıyoruz. Soğuk mu, soğuk, sıcak mı sıcak” diye konuştu.
“Kılık, kıyafeti, defteri, kırtasiyesi her şeyi eksik” 3 çocuğuna baktığını dile getiren Aydoğdu ise, “ İkizlerim ilkokul 1. sınıfa yeni başladı.
Ağabeyleri 5. sınıfa başladı.
Kılık, kıyafeti, defteri, kırtasiyesi her şeyi eksik. Şu an okulun ilk haftası. Çocuklarım bana sorduğu zaman kısa bir zaman içerisinde telafi edeceğimi söylüyorum. Nasıl telafi edeceğimi söyleyemiyorum” dedi.
“Başkanın insaflı olmasını istiyorum” İSFALT’ta iş makinası operatörü olarak çalışırken işten çıkarıldığını söyleyen Tuncay Polat, “Çekmeköy’de oturuyorum. Her gün buraya 3 otobüsle gidip geliyorum. Ekmeğime sahip çıkmak için buradayım. Başkanın insaflı olmasını istiyorum. Başkan bizi Düzce sel felaketine 41 arkadaşımızla beraber gönderdi. 16 gün orada zaman zaman 18 saatlere kadar çalıştık. Bunun ödülü müydü bu? Böyle mi teşekkür etti? Çok sıkıntıdayız” dedi.

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