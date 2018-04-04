Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İBB'den Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde anlamlı açılış

İBB'den Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde anlamlı açılış

Başkan Uysal'ın açıklamaları

Hayvan Bakım Evi Hayvan Sokak Hayvanları 

-Açılıştan görüntü
-Tesisi gezmesi
-Hayvanlara yapılan müdahaleyi dinlemeleri
-Detaylar

( İSTANBUL ) -- Dünyanın en büyük hayvan bakımevi hizmete açıldı İSTANBUL

- Dünyanın en büyük ikinci hayvan bakım evi olan İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı, Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) anlamlı bir açılış gerçekleştirdi. Yapımı tamamlanan İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı görkemli bir törenle hizmete açıldı. Sokak hayvanlarının tedavi görüp, koruma altına alınacağı merkezin açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve çok sayıda kişi katıldı.
İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı'nın dünyanın en büyük ikinci bakımevi olduğunu belirten İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "İstiyoruz ki biz sokakta bir hayvan görüldüğü zaman kimse ona düşmanlık etmesin. Yardıma muhtaç ise Alo 153 desin, belediye gereğini yapsın. Bu tesiste 29 tane ambulans diyebileceğimiz, sokak hayvanlarını taşıma aracımız var. Büyükşehir Belediyesi olarak bunun bizim bir görevimiz olduğunu düşünüyoruz. İlçe belediyelerinden de talebimiz beklentimiz şu, biz ilçe belediyelerimizle protokol yapıyoruz, o protokol çerçevesinde ilçe sınırlarında sahipsiz hayvanların bakımı, takibi yapılacak ise o protokol çerçevesinde bize yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Uysal ve beraberindeki heyet, açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından Başkan Uysal bakımevini gezdi. Bir hayvanın tedavisiyle ilgili uzmanlardan bilgi alan Uysal, daha sonra da gerçekleştirilen bir operasyona girerek, hayvana yapılan müdahaleyi veteriner hekimlerden dinledi. (MB-HB-
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı