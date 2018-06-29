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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
İBB'den Beykoz Kundura fabrikası yangını ile ilgili açıklama

İBB'den Beykoz Kundura fabrikası yangını ile ilgili açıklama

-geçilen görüntüler-

Fabrika Plato Trol 

-drone görüntüsü
-yangından alevli görüntü
-söndürme çalışmaları
-itfaiye ekiplerinin çalışmaları
-dumanlardan görüntü
-röportaj
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki yangının kontrol altına alındığı belirtildi. İBB tarafından Beykoz Kundura Fabrikası yangını ile açıklama yapıldı. Açıklamada, "Film platosu olarak kullanılan Beykoz Kundura Fabrikası’ndaki yangın İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" denildi. Ayrıca açıklamada yangın ihbarının 15:06'da alındığı belirtilerek, ekiplerin 15.07'de çıktığı ve müdahaleye 15:14'te başlandığı belirtildi. Açıklamaya şöyle devam edildi; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Beykoz, Kavacık, Çavuşbaşı, Ümraniye, Yenidoğan, Büyük Bakkalköy gruplarından 17 araç 51 itfaiye personeli ile müdahale edildi.Yaralanma ve can kaybı olmaması sevincimizdir"
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