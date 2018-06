İBB'den 18 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi

-Hak iş başkanı konuşması

-Başkan Uysal konuşma

-Detaylar



( İSTANBUL )- İBB, 18 bin işçi için HAK - İŞ ve HİZMET İŞ sendikasıyla toplu iş sözleşmesi imzaladı- Başkan Uysal: "Doğru olan her zaman birbirimize sahip çıkmak, makulde buluşmak” İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ sendikasıyla ile 18 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzaladı.Törende konuşan Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ”Şu anda üzülüyoruz, duyuyoruz bazı belediyelerimizde sözleşme yaparken ‘Çok iyi sözleşme yaptık' deyip 7-8 aydır maaş alamayan işçilerimiz var. Bu demek ki doğru bir şey değil. Doğru olan her zaman birbirimize sahip çıkmak, makulde buluşmak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),HAK- İŞ ve HİZMET - İŞ sendikası arasında yapılan müzakerelerin sonrasında 18 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.Saraçhane’de bulunan belediye binasında gerçekleşen imza törenine HAK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, HİZMET - İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Av. Hüseyin Öz, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, belediye bürokratları, HAK-İŞ’e bağlı HİZMET-İŞ Sendikası Yöneticileri, Şube Başkanları ve işçiler katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde (İETT, KİPTAŞ, İSTON, İSPARK ve KÜLTÜR A.Ş.) çalışan toplam 18 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı. Sözleşme protokol üyeleri tarafından imzalandı. “7- 8 aydır maaş alamayan işçilerimiz var” Bazı belediyelerin kadrolaşma süreci sonrası yaptığı sözleşme şartlarını yerine getiremediğine dikkat çeken Başkan Mevlüt Uysal, "Şu anda üzülüyoruz, duyuyoruz bazı belediyelerimizde sözleşme yaparken ‘çok iyi sözleşme yaptık' deyip 7- 8 aydır maaş alamayan işçilerimiz var. Bu demek ki doğru bir şey değil. Doğru olan her zaman birbirimize sahip çıkmak, makulde buluşmak. Seçim arifesinde ‘Şöyle yüksek verdik, şöyle yaptık,’ diyerek basının önünde bir şov, iki ay sonra maaş ödeyemez hale geldi bazı belediyelerimiz. Bu işçilerimize, idaremize ve ülkeye de yazık. Duyuyoruz görüyoruz, bazı belediyelerimiz de çöpler bir hafta sonra alınıyor. Halk huzursuz, seçmiş göreve getirmiş bir idare var, seçilmiş bir idare var o huzursuz, işe gelen işçi huzursuz o zaman ülke huzursuz. Bu sefer ne olur. Türkiye’ye hesap kurmak isteyenlere fırsat doğar. Biz idaresiyle çalışanıyla, idarecisiyle, milletiyle devletiyle omuz omuza vereceğiz onlara inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bugün burada HAK -İŞ'imize bağlı olan iki sendikamızla sözleşmemizi yapıyoruz. Belediyemizin toplamda 8 iştiraki ile yapıyoruz. Öncelikle hayırlı olsun diyoruz” dedi.

“Türkiye’ye bir ayar verilmek isteniyor” 24 Haziran seçimlerinde herkese sorumluluk düştüğünü belirten HAK- İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ülkenin terör ve ekonomik baskılarla yıpratılmaya çalışıldığını söyledi.



Arslan, "Toplu iş sözleşmesi seçim öncesine denk geldi. HAK- İŞ olarak görsel ve yazılı basında HAK- İŞ’in seçimlerle ilgili mesajı nedir sorusuna muhatap oluyoruz. Burada da 24 Haziran seçimi ile ilgili HAK - İŞ’in duruşunu , seçimlerini , mesajlarını paylaşmak istiyorum. HAK- İŞ eğer toprak yoksa vatan yoktur. Vatan yoksa devlet de yoktur, devlet yoksa halk da yoktur, millet yoktur anlayışını temel kabul eden kuruluşuz. Dolayısıyla ülkemizin bütünlüğü, bekası, geleceği bizim geleceğimizin önünde gelmektedir. Türkiye’nin birlikteliği, bütünlüğü, bekası bizim bekamızın önündedir. Türkiye'nin son dönemde yaşadığı sıkıntıları dikkate almamız gerekiyor. Terör örgütleriyle hem bölgedeki bir kısım taşeron devletler veya uluslararası güçlerle Türkiye’ye bir ayar verilmek isteniyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörle diz çöktürmek isteniyor, yeniden dizayn edilmek isteniyor. Terörle diz çöktüremeyince bu defa ekonomik bir saldırı ile karşı karşıyayız. Bu ekonomik saldırı ile de diz çöktürmek istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terörle mücadelesinin, ekonomik başarısının, bekasının geleceği oylanacak olan bir seçimden bahsediyoruz”diye konuştu.